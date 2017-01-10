Восьмой этап ралли "Дакар" сокращен из-за погодных условий

Гонщики доедут до 174-го километра спецучастка, после чего грузовики прекратят соревнования, а остальных участников ждет 72-километровая зона нейтрализации.

Восьмой этап ралли-марафона "Дакар" 2017 года сокращен из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба соревнований, сообщает сообщает ТАСС





Изначально протяженность этапа от Уюни до Сальты должна была составить 892 км, из которых 492 км приходилась на спецучасток, однако вышедшая из берегов из-за проливных дождей река внесла коррективы в маршрут гонки.





Гонщики доедут до 174-го километра спецучастка, после чего грузовики прекратят соревнования, а остальных участников ждет 72-километровая зона нейтрализации, после чего гонка для них начнется вновь по запланированному ранее маршруту.





Ранее из-за дождей были сокращены пятый и седьмой этапы, а шестой был отменен.





"Дакар-2017" проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии, он финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.





Экипаж на грузовике MAN TGS, пилотируемом Артуром Ардавичусом, пришел 19-м на этапе, заняв 30-ю строчку в генеральной турнирной классификации. А автомобильToyota Land Cruiser 200 под управлением Дениса Березовского – 31-м на этапе, расположившись на 30-м месте в общем зачете. В своем же классе – T2 production –экипаж, по-прежнему, занимает третье место.





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