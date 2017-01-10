Достопримечательность Казахстана попала в топ направлений «темного туризма»

В 2008 году мемориал был разрушен вандалами. В 2014 году при поддержке жезказганского издания - массовой региональной газеты «Подробности» на месте гибели космонавтов была установлена мемориальная доска со словами «Жезказган помнит».

И 7 июля 2016 года рядом с мемориальной доской был установлен обновленный памятник «Трем Героям», отдавшим жизнь во имя освоения космоса. Кроме того, в неранжированный список вошли дискотека Аяла в кубинском городе Тринидад, так называемая Олимпийская деревня Гитлера, построенная к Играм 1936 года, граффити с Дэвидом Боуи в английском Веллинге, стеклянный подвесной мост в Китае, экспозицией «Убийство Распутина» в России и другие. Ранее Казахстан занял 26 место в списке мест, которые стоит посетить в 2017 году по версии американского издания The New York Times.





Тёмный туризм или мрачный туризм, чёрный туризм, скорбный туризм, танатотуризм - разновидность туризма, связанная с посещением мест и достопримечательностей исторически связанных со смертью и трагедией. Кроме того существует мнение, что это понятие обязательно должно охватывать идейных туристов посещающих соответствующие места, поскольку сама символика места не способна сделать человека «тёмным туристом». Изначально под ним понимались направления путешествий, связанные с местами трагедий, однако позднее понятие расширилось, включив в себе и другие труднодоступные, а также находящиеся на грани исчезновения объекты.





Ардак Джанузакова

Фото с сайта inform.kz







