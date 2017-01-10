В Карагандинской области бухгалтер райбольницы присвоила 22 млн тенге
10 января 2017, 15:28
Через программу «Банк клиент» она перечисляла завышенные суммы заработной платы на свой банковский карточный счет и банковские карточные счета других работников райбольницы.
В Карагандинской области осуждена бухгалтер районной больницы за присвоение и растрату бюджетных средств, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Шетского районного суда.
«Рассмотрено уголовное дело в отношении бухгалтера КГП «Центральная районная больница Шетского района». Подсудимая признана виновной по ст.189 ч. 4 п. 2, ст.385 ч.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, подделка официального документа). С применением Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью в организациях и предприятиях», - говорится в сообщении.
Вместе с тем, суд отстрочил исполнение наказание на 5 лет, так как женщина воспитывает малолетнего ребенка.
Отмечается, что в суде бухгалтер полностью признала вину.
Из материалов дела следует, что бухгалтер райбольницы присвоила чуть больше 22 млн. тенге. Через программу «Банк клиент» она перечисляла завышенные суммы заработной платы на свой банковский карточный счет и банковские карточные счета других работников райбольницы. Сотрудники передавали ей излишки.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован либо опротестован в апелляционной инстанции.
Фото: Уральской недели
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