В Степногорске воры под видом водопроводчиков похитили у 93-летнего пенсионера 1,5 млн тенге

Буквально за пару дней до совершения преступления, к деду домой приходил молодой человек, который продал ему современный массажер и видел, где лежат деньги.

В УВД Степногорска с заявлением обратился 93-летний горожанин, который рассказал стражам порядка, что стал жертвой злоумышленников, укравших из его собственного дома 1 670 000 тенге , сообщает пресс - служба ДВД Акмолинской области.





Как пояснил полицейским потерпевший, 6 января текущего года около 11.00 часов двое неизвестных парней постучали в его квартиру, и представившись сотрудниками горводоканала, заявили о том, что им необходимо установить прибор для очистки воды на кухне. После чего пенсионер и его 90-летняя супруга, проследовали за одним из «мастеров» на кухню, а один из мужчин остался ожидать в коридоре. Пропажу крупной суммы денег, которые хранились в спальной комнате, супруги обнаружили только спустя два часа. Незамедлительно потерпевшие обратились в полицию.





Вспомнил дедушка и еще одну важную деталь, буквально за пару дней до совершения преступления, к нему домой приходил молодой человек и предлагал купить современный массажер. Поверив в целительные свойства устройства, потерпевший купил прибор, а «продавец» видел откуда дедушка достал деньги, чтобы расплатиться.





В ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий 8 января сотрудниками отдела криминальной полиции УВД г. Степногорск по подозрению в совершении кражи денежных средств были задержаны двое подозреваемых в возрасте 28 и 29 лет.





В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Имеются признательные показания.











