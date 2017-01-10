Казнет в шоке: девушка и мужчина разделись догола в ночном клубе (ВИДЕО 18+)

Пикантное видео снято в одном из ночных клубов Казахстана и размещено в сети,

В кадре — нетрезвая девушка в нижнем белье. Под одобрительные свист и вопли наблюдающих гостей клуба она пытается выдавать эротические па и в какой-то момент даже оказывается возле «шеста». Камера также зафиксировала мужчину в плавках и носках, но его роль в «шоу» скромнее – как правило, он просто стоит в сторонке.

Внезапно в кадре появляется ведущий вечера и предлагает героям ролика предстать пред публикой в костюмах Адама и Евы. Девушка, не раздумывая, сбрасывает с себя остатки гардероба. Мужчина решается на это после недолгих колебаний.





Опубликованное в сети видео вызвало бурную дискуссию. В комментариях пользователи пишут об отсутствии стыда у людей.



