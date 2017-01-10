Казнет в шоке: девушка и мужчина разделись догола в ночном клубе (ВИДЕО 18+)
10 января 2017, 15:42
В кадре — нетрезвая девушка в нижнем белье. Под одобрительные свист и вопли наблюдающих гостей клуба она пытается выдавать эротические па и в какой-то момент даже оказывается возле «шеста».
Пикантное видео снято в одном из ночных клубов Казахстана и размещено в сети, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
В кадре — нетрезвая девушка в нижнем белье. Под одобрительные свист и вопли наблюдающих гостей клуба она пытается выдавать эротические па и в какой-то момент даже оказывается возле «шеста». Камера также зафиксировала мужчину в плавках и носках, но его роль в «шоу» скромнее – как правило, он просто стоит в сторонке.
Внезапно в кадре появляется ведущий вечера и предлагает героям ролика предстать пред публикой в костюмах Адама и Евы. Девушка, не раздумывая, сбрасывает с себя остатки гардероба. Мужчина решается на это после недолгих колебаний.
Опубликованное в сети видео вызвало бурную дискуссию. В комментариях пользователи пишут об отсутствии стыда у людей.
Внимание! Видео содержит эротические сцены и ненормативную лексику. 18+
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838474-ffc3c873ce4800d1b1738037c36eea3b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com