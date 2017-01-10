Более 438 тысяч человек получили единовременное пособие на рождение ребенка в 2016 году

В 2016 году в соответствии с Законом РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» единовременное пособие на рождение ребенка выплачено 438,1 тыс. человек, на эти цели из республиканского бюджета направлено порядка 32,3 млрд. тенге.

Размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составил 66 621 тенге, на рождение четвертого ребенка и более - 111 035 тенге.

В 2017 году для осуществления выплат единовременного пособия на рождение ребенка в республиканском бюджете предусмотрено 32,4 млрд. тенге.