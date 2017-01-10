Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Умер бывший президент ФРГ Роман Херцог

10 января 2017, 15:49

Нынешний глава Германии Йоахим Гаук выразил соболезнования супруге Херцога.


Бывший федеральный президент Германии Роман Херцог скончался в возрасте 82 лет. Об этом во вторник сообщил телеканал NTV, передает ТАСС.

Херцог (Христианско-демократический союз) занимал пост главы государства с 1994 по 1999 год.

Роман Херцог родился 5 апреля 1934 года в городе Ландсхут (Бавария). Окончил Мюнхенский университет. В 1966 году он возглавил кафедру государственного прав в Свободном университете Берлина.

Был председателем Федерального конституционного суда в Карлсруэ, занимал пост главы МВД земли Баден-Вюртемберг.

В 1994 года был избран первым президентом объединенной Германии. В этой должности в 1999 году его сменил Йоханнес Рау.

Нынешний глава германского государства Йоахим Гаук выразил соболезнования супруге Херцога Александре фон Берлихинген. "Он был выдающейся личностью, которая формировала самосознание Германии", - отметил Гаук.

По его мнению, Херцог "внес большой вклад в укрепление взаимопонимания между гражданами и политиками, снискав уважение и симпатии многих граждан".

Вячеслав Филиппов
Фото © Andreas Rentz/Getty Images

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код