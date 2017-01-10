Умер бывший президент ФРГ Роман Херцог

Бывший федеральный президент Германии Роман Херцог скончался в возрасте 82 лет. Об этом во вторник сообщил телеканал NTV, передает Об этом во вторник сообщил телеканал NTV, передает ТАСС





Херцог (Христианско-демократический союз) занимал пост главы государства с 1994 по 1999 год.





Роман Херцог родился 5 апреля 1934 года в городе Ландсхут (Бавария). Окончил Мюнхенский университет. В 1966 году он возглавил кафедру государственного прав в Свободном университете Берлина.





Был председателем Федерального конституционного суда в Карлсруэ, занимал пост главы МВД земли Баден-Вюртемберг.





В 1994 года был избран первым президентом объединенной Германии. В этой должности в 1999 году его сменил Йоханнес Рау.





Нынешний глава германского государства Йоахим Гаук выразил соболезнования супруге Херцога Александре фон Берлихинген. "Он был выдающейся личностью, которая формировала самосознание Германии", - отметил Гаук.





По его мнению, Херцог "внес большой вклад в укрепление взаимопонимания между гражданами и политиками, снискав уважение и симпатии многих граждан".





Вячеслав Филиппов