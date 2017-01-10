Умер бывший президент ФРГ Роман Херцог
10 января 2017, 15:49
Нынешний глава Германии Йоахим Гаук выразил соболезнования супруге Херцога.
Бывший федеральный президент Германии Роман Херцог скончался в возрасте 82 лет. Об этом во вторник сообщил телеканал NTV, передает ТАСС.
Херцог (Христианско-демократический союз) занимал пост главы государства с 1994 по 1999 год.
Роман Херцог родился 5 апреля 1934 года в городе Ландсхут (Бавария). Окончил Мюнхенский университет. В 1966 году он возглавил кафедру государственного прав в Свободном университете Берлина.
Был председателем Федерального конституционного суда в Карлсруэ, занимал пост главы МВД земли Баден-Вюртемберг.
В 1994 года был избран первым президентом объединенной Германии. В этой должности в 1999 году его сменил Йоханнес Рау.
Нынешний глава германского государства Йоахим Гаук выразил соболезнования супруге Херцога Александре фон Берлихинген. "Он был выдающейся личностью, которая формировала самосознание Германии", - отметил Гаук.
По его мнению, Херцог "внес большой вклад в укрепление взаимопонимания между гражданами и политиками, снискав уважение и симпатии многих граждан".
Вячеслав Филиппов
Фото © Andreas Rentz/Getty Images
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