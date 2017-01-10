Об изменении цен в строительстве за 2016 год

За прошедший год индекс цен на строительно-монтажные работы составил 104,6%, машины и оборудование - 103,4%, прочие работы и затраты - 105,8%.

в процентах Декабрь 2016г. к IV квартал 2016г.к Январь-декабрь 2016г. к январю-декабрю 2015г. ноябрю 2016г. декабрю 2015г. декабрю 2010г. III кварталу 2016г. IV кварталу 2015г. Индекс цен в строительстве 100,3 104,7 127,9 101,0 104,7 104,5 Индекс цен на строительно-монтажные работы 100,2 104,6 129,4 101,0 104,6 104,7 Индекс цен на машины и оборудование 100,4 103,4 121,1 100,5 103,5 102,8 Индекс цен на прочие работы и затраты 100,3 105,8 130,9 101,4 105,8 105,5

Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, за прошедший год составил 1,7%.

Цены на стекло листовое за 2016 год выросли на 21%, сталь листовую - на 10,7%, щебень - на 6,3%, краски и эмали - на 6,1%, битум - на 3,2%, гравий - на 2,9%, линолеум - на 2,6%, лесоматериалы - на 2,1%, портландцемент - на 1,5%.

Изделия резиновые и пластмассовые стали дешевле на 12,8%, гипс - на 2,1%, кирпич - на 1,2%, кабели и бетон товарный - по 1,1%.