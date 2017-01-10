Об изменении цен в строительстве за 2016 год
За прошедший год индекс цен на строительно-монтажные работы составил 104,6%, машины и оборудование - 103,4%, прочие работы и затраты - 105,8%.
|
в процентах
|
|
Декабрь 2016г. к
|
IV квартал 2016г.к
|
Январь-декабрь 2016г.
к январю-декабрю 2015г.
|
ноябрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
декабрю 2010г.
|
III кварталу 2016г.
|
IV кварталу 2015г.
|
Индекс цен в строительстве
|
100,3
|
104,7
|
127,9
|
101,0
|
104,7
|
104,5
|
Индекс цен на строительно-монтажные работы
|
100,2
|
104,6
|
129,4
|
101,0
|
104,6
|
104,7
|
Индекс цен на машины и оборудование
|
100,4
|
103,4
|
121,1
|
100,5
|
103,5
|
102,8
|
Индекс цен на прочие работы и затраты
|
100,3
|
105,8
|
130,9
|
101,4
|
105,8
|
105,5
Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, за прошедший год составил 1,7%.
Цены на стекло листовое за 2016 год выросли на 21%, сталь листовую - на 10,7%, щебень - на 6,3%, краски и эмали - на 6,1%, битум - на 3,2%, гравий - на 2,9%, линолеум - на 2,6%, лесоматериалы - на 2,1%, портландцемент - на 1,5%.
Изделия резиновые и пластмассовые стали дешевле на 12,8%, гипс - на 2,1%, кирпич - на 1,2%, кабели и бетон товарный - по 1,1%.
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