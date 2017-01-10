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Новости за сегодня

Об изменении цен в строительстве за 2016 год

 

За прошедший год индекс цен на строительно-монтажные работы составил 104,6%, машины и оборудование - 103,4%, прочие работы и затраты - 105,8%.

 

в процентах

 

Декабрь 2016г. к

IV квартал 2016г.к

Январь-декабрь 2016г.

к январю-декабрю 2015г.

ноябрю 2016г.

декабрю 2015г.

декабрю 2010г.

III кварталу 2016г.

IV кварталу 2015г.

Индекс цен в строительстве

100,3

104,7

127,9

101,0

104,7

104,5

Индекс цен на строительно-монтажные работы

100,2

104,6

129,4

101,0

104,6

104,7

Индекс цен на машины и оборудование

100,4

103,4

121,1

100,5

103,5

102,8

Индекс цен на прочие работы и затраты

100,3

105,8

130,9

101,4

105,8

105,5

 

Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, за прошедший год составил 1,7%.

Цены на стекло листовое за 2016 год выросли на 21%, сталь листовую - на 10,7%, щебень - на 6,3%, краски и эмали - на 6,1%, битум - на 3,2%, гравий - на 2,9%, линолеум - на 2,6%, лесоматериалы - на 2,1%, портландцемент - на 1,5%.

Изделия резиновые и пластмассовые стали дешевле на 12,8%, гипс - на 2,1%, кирпич - на 1,2%, кабели и бетон товарный - по 1,1%.

 

r10-01-2017-2

 

10 января 2017, 15:46
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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