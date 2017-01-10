В России экс-милиционеру предъявлено обвинение в убийстве 47 женщин

Бывшему милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, осужденному на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, предъявлено обвинение еще по 25 эпизодам, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области.

Приговор в отношении него не вступил в силу, следствие расследует новое дело, в связи чем Попков продолжает находиться под стражей в иркутском СИЗО.





По данным источника в правоохранительных органах региона, сам Попков уже дал признательные показания по 59 убийствам.





В январе 2015 года экс-милиционер был осужден на пожизненное заключение за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двоих. Тогда же стало известно, что он может быть причастен еще примерно к 20 аналогичным преступлениям, по которым он написал явку с повинной. По данным гособвинения, о совершенных убийствах он рассказывал своим сокамерникам.





Убийства в Ангарске





Убийства, в которых бывший милиционер был признан виновным, совершались в 1994-2000 годах. В вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов. Для установления подозреваемого было проверено порядка 30 тысяч человек.





В ряде случаев на месте преступления обнаруживали следы колес автомобиля "Нива". Правоохранительные органы проверяли всех проживающих в регионе владельцев машин этой марки. Так удалось выйти на след Попкова, который в это время работал в милиции, но уволился из органов внутренних дел в 1998 году.





Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Изначально он признался лишь в убийстве трех женщин, однако впоследствии следователям удалось доказать его причастность к остальным преступлениям.



