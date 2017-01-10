Как Головкин и Джейкобс сходили на баскетбольный матч в Нью-Йорке
10 января 2017, 15:59
Головкин и Джейкобс, а также знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер посетили баскетбольный матч регулярного чемпионата НБА.
Обладатель чемпионских поясов WBA Super, WBC, IBF, IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин проведет бой с регулярным чемпионом WBA Даниэлем Джекобсом.
Вечер бокса состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
А пока оппоненты рекламируют будущий бой. Головкин и Джейкобс, а также знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер посетили баскетбольный матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
Кроме того, Геннадий встретился с латвийским баскетболистом «Нью-Йорка» Кристапсом Порзингисом.
12 января боксеры проведут совместную пресс-конференцию на арене «Мэдисон-сквер-гарден».
Фото gettyimages.com
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