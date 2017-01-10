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Пропавшую в ВКО девушку нашли повешенной в Семее

10 января 2017, 16:08

Близкие не верят в то, что Назгуль могла наложить на себя руки.


В Семее найдено тело пропавшей в середине декабря в ВКО 22-летней Назгуль Темирхановой. По словам родственников, девушку обнаружили повесившейся в гараже собственной бабушки, передает корреспондент YK-news.kz.

Назгуль пропала 15 декабря. Девушка должна была направиться на поезде из Семея в село Балыкколь к родителям. Однако она так и не добралась до населенного пункта и перестала выходить на связь. Родители сразу же обратились в полицию.

Как сообщил родной брат погибшей Дархан, 4 января тело девушки обнаружили в гараже около дома своей бабушки в Семее.

— Тело находилось прямо в гараже, мы с трудом зашли туда, двери открывали ломом, поэтому мы думаем, что она не могла самостоятельно попасть вовнутрь, — рассказал Дархан. — Никаких поводов для самоубийства у нее не могло быть. Конфликтов с родственниками или молодым человеком у нее не было.

Близкие не верят в то, что Назгуль могла наложить на себя руки.

Фото предоставлено родственниками пропавшей

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