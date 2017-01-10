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Новости за сегодня

Сагинтаев поручил усилить информационную работу среди молодежи о реализации госпрограмм

 

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев, в ходе заседания Правительства, дал поручение министерствам обеспечить качественную реализацию молодежной политики и повысить информировать молодежи о мерах государственной поддержки, сообщает Zakon.kz.

Премьер-Министр отметил, что в Казахстане почти четверть населения - молодые люди. Они представляют собой большой потенциал, который должен быть направлен на дальнейшее развитие страны.

Б.Сагинтаев подчеркнул, что молодежная политика это не только отношения между государством и молодежью. Для эффективной работы в данном направлении должны быть заинтересованы и общественность, и бизнес. Причем особо важна грамотная реализация молодежной политики в регионах страны.

В ходе заседания были заслушаны представители молодежи. Среди них председатель республиканского движения «Болашак» и молодежного объединения «Жастар унi» Даурен Бабамуратов, председатель Национальной волонтерской сети Вера Ким и руководитель Альянса студентов Казахстана Миржан Абилкас.

«Приоритеты молодежной политики были обозначены Главой государства на декабрьском республиканском форуме. В этой связи, поручаю министерству по делам религии и гражданского общества обеспечить реализацию установок Главы государства, используя новые механизмы и способы стимулирования активности молодых людей», - сказал Б.Сагинтаев.

Кроме того, Премьер-Министр поручил министерству информации и коммуникаций усилить информационную работу по реализации государственных программ, особенно в интернете и социальных сетях, которые пользуются популярностью у молодых людей. Причем поставить эту работу на системную основу.

 

10 января 2017, 15:55
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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