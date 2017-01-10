Некачественный цемент выявлен на рынках СКО

Как отмечается, испытательными лабораториями было исследовано четыре пробы цемента, которые не соответствовали требованиям ГОСТ по пределу прочности при изгибе и при сжатии в возрасте 28 суток (производства АО «Central Asia Cement»), и также по пределу прочности при сжатии в возрасте 28 суток (производства ТОО «Бухтарминская цементная компания», ТОО «Производственная компания Цементный завод Семей»).



