Некачественный цемент выявлен на рынках СКО
10 января 2017, 16:20
По выявленным фактам оштрафованы несколько казахстанских компаний.
В ходе мониторинга качества на строительном рынке Северо-Казахстанской области найден некачественный цемент, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК.
Как отмечается, испытательными лабораториями было исследовано четыре пробы цемента, которые не соответствовали требованиям ГОСТ по пределу прочности при изгибе и при сжатии в возрасте 28 суток (производства АО «Central Asia Cement»), и также по пределу прочности при сжатии в возрасте 28 суток (производства ТОО «Бухтарминская цементная компания», ТОО «Производственная компания Цементный завод Семей»).
Кроме того, выявлено несоответствие цемента по маркировке - отсутствует дата изготовления. Показатели химико-минералогического состава цемента оказывают существенное влияние на прочность бетона и других изделий, используемых для строительства зданий и сооружений.
По всем фактам реализации несоответствующего цемента субъекты предпринимательства привлечены к административной ответственности.
Фото: Sputnik Таджикистан
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