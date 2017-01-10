В Алматы полицейские закрыли два притона для занятия проституцией

Стражи порядка совместно с судебными исполнителями проверили гостиницы и квартиры, расположенные неподалеку от проспекта Сейфуллина, а также лица, сдающие помещения в наем по часовому тарифу, на предмет выявления фактов занятия проституцией, сводничества и других противоправных действий, сообщает Zakon.kz.





«В частности, были опечатаны гостиница «Актумар» и квартира, расположенная в одном доме по улице Р.Зорге. Согласно решению суда, деятельность этих объектов приостановлена на 3 года. Однако, как установлено, они продолжали функционировать и по-прежнему осуществляли свою незаконную деятельность. Отмечу, что данная гостиница и квартира ранее были выявлены участковыми инспекторами, а их владельцы привлечены к административной ответственности по ст. 450 ч.2 КРКобАП – предоставление помещений для занятия проституцией. Санкция этой статьи предусматривает административный штраф в размере от 340 до 450 тысяч тенге», - информировал начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Жасулан Туруспаев.









К слову, в этой гостинице в момент полицейской проверки находились 8 девушек легкого поведения. За сутки же в районное управление внутренних дел были доставлены 39 представительниц этой профессии, которые впоследствии были привлечены к административной ответственности за приставание к гражданам в общественных местах.









«Целенаправленные рейдовые мероприятия по проспекту Сейфулина и прилегающей к нему территории будут продолжены и впредь. Эта работа направлена на оздоровление обстановки на данном участке, выявление лиц, нарушающих общественный порядок и покой граждан, а также пресечения фактов сводничества и содержания притонов для занятий проституцией», - резюмировал подполковник Туруспаев.



