Новый год и Рождество по-австралийски: кенгуру вместо оленей и Санта на доске с веслом
10 января 2017, 16:23
Когда вы живете на другом конце земли, у вас все не как у людей, и даже Новый год — летом.
Поэтому, пока мы с вами все новогодние каникулы отчаянно пытались не замерзнуть окончательно в –30, австралийцы в свои +30 загорали на пляже и резвились в волнах, при этом не забывая наряжать елки и надевать шапки Санты. Ну а чтобы дать вам более полную картину происходящего, в этом посте собраны фотографии нескольких последних лет. З — зависть!
Источник: bigpicture.ru
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