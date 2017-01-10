Новый год и Рождество по-австралийски: кенгуру вместо оленей и Санта на доске с веслом

Когда вы живете на другом конце земли, у вас все не как у людей, и даже Новый год — летом.

Поэтому, пока мы с вами все новогодние каникулы отчаянно пытались не замерзнуть окончательно в –30, австралийцы в свои +30 загорали на пляже и резвились в волнах, при этом не забывая наряжать елки и надевать шапки Санты. Ну а чтобы дать вам более полную картину происходящего, в этом посте собраны фотографии нескольких последних лет. З — зависть!







