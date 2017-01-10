 
Ясно
-16°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 75%

Давление: 732 мм рт. ст.

Ветер: южный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.30

10 января 

Курс НБРК

332.85

+ 2.31

АЛМАТЫ

Покупка

332.50

Продажа

333.30

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

332.80

Подробнее
354.00

10 января 

Курс НБРК

352.59

+ 4.73

АЛМАТЫ

Покупка

351.00

Продажа

354.00

АСТАНА

Покупка

352.00

Продажа

354.00

Подробнее
Новости за сегодня

На 10 тысяч мест увеличится число образовательных грантов в вузах Казахстана в 2017 году

 

В текущем году количество грантов для поступления на бакалавриат, магистратуру и докторантуру будет увеличено на 10 тысяч мест за счет республиканского бюджета. Об этом сегодня сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр, на сегодня в 130 вузах страны получают образование свыше 520 тысяч молодых людей, в 820 колледжах дополнительно обучаются 500 тысяч студентов, в 7500 школах - 2,8 млн учеников.

«Предполагается, что контингент обучающихся и дальше будет увеличиваться с учетом демографической ситуации. В этой связи количество грантов в бакалавриат, магистратуру и докторантуру будет увеличен в этом году на 10 тысяч мест за счет республиканского бюджета. Мы надеемся на дополнительное увеличение за счет бюджетов местных исполнительных органов.

Такая норма сегодня находится в Мажилисе на рассмотрении», - сказал Сагадиев. Глава МОН также добавил, что расширение академической свободы вузов, внедрение общественного правления вузами через наблюдательные советы, а также ряд других мер не могут не сказаться на улучшении качества преподавания в Казахстане.

 

10 января 2017, 16:35
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код