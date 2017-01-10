В Атырау ребенок, покусанный собаками, остается в стабильно тяжелом состоянии
10 января 2017, 16:42
Постепенно состояние ребенка нормализовалось, сейчас он дышит самостоятельно.
Состояние покусанного собаками в пригородном поселке Еркинкала семилетнего мальчика остается стабильно тяжелым, сообщает МИА «Казинформ».
По словам заместителя главного врача областной детской больницы Орындык Сипловой, ребенок поступил в состоянии клинической смерти. Его сердце не билось, дыхания не было, но реаниматологам удалось восстановить работу сердца, после чего мальчик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"У него на теле много рваных травм. Постепенно состояние ребенка нормализовалось, сейчас он дышит самостоятельно. Однако по-прежнему лечащие врачи оценивают его состояние как тяжелое", - рассказала она.
По информации заместителя акима города Атырау Амантая Айтбаева, в 2016 году в Атырауской области от укусов животных пострадали 1494 человека. Большая часть пациентов - 88,9% - были покусаны собаками.
Фото: 15minut.org
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