В Атырау ребенок, покусанный собаками, остается в стабильно тяжелом состоянии

Состояние покусанного собаками в пригородном поселке Еркинкала семилетнего мальчика остается стабильно тяжелым, сообщает сообщает МИА «Казинформ»





По словам заместителя главного врача областной детской больницы Орындык Сипловой, ребенок поступил в состоянии клинической смерти. Его сердце не билось, дыхания не было, но реаниматологам удалось восстановить работу сердца, после чего мальчик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.





"У него на теле много рваных травм. Постепенно состояние ребенка нормализовалось, сейчас он дышит самостоятельно. Однако по-прежнему лечащие врачи оценивают его состояние как тяжелое", - рассказала она.





По информации заместителя акима города Атырау Амантая Айтбаева, в 2016 году в Атырауской области от укусов животных пострадали 1494 человека. Большая часть пациентов - 88,9% - были покусаны собаками.



