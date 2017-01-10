В Павлодаре задержаны лица, участвовавшие в перестрелке

В результате проведенных розыскных мероприятий установлены и задержаны лица, участвовавшие в перестрелке, имевшей место 9 января текущего года в городе Павлодаре, все жители региона. У них изъяты автомашина марки «Лексус» и оружие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-центр областного ДВД.

В настоящее время проводится допрос задержанных. Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действия по установлению причин совершенных противоправных деяний указанных лиц.

Следует отметить, что доставленный в больницу с ранениями, ранее неоднократно судимый житель г. Павлодара предпринял попытку запутать следствие, скрыв истинные причины конфликта, свою роль в противоправных действиях, а также личности участников произошедшего инцидента.

По выздоровлению пострадавшего доводы обеих сторон конфликта будут тщательно проверены и дана объективная, правовая оценка действий участников данного правонарушения.

Напомним, что 9 января в Павлодаре произошла перестрелка из-за места на парковке. По городу был объявлен план «Перехват».