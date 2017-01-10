ФИФА увеличил число участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд

Место проведения чемпионата мира 2026 года пока не определено.

ФИФА одобрил решение об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу ведомства в "твиттере".





«Совет ФИФА принял единогласное решение увеличить количество команд до 48, начиная с 2026 года. Будет 16 групп по три команды», - говорится в сообщении.









The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting. — FIFA Media (@fifamedia) 10 января 2017 г.





Новый формат будет опробован на турнире 2026 года. Команды разделят на 16 групп, в каждой из них будет по три сборных. По два лучших коллектива из группы выйдут в плей-офф. Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.





Место проведения чемпионата мира 2026 года пока не определено. Число матчей в рамках чемпионата мира увеличится с 64 до 80, продолжительность турнира составит 32 дня. По подсчетам ФИФА, нововведение поможет повысить прибыльность чемпионата, увеличив выручку от проведения каждого турнира на 20% (до 6,5 млрд долларов).

