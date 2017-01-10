ФИФА увеличил число участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд
10 января 2017, 16:51
Место проведения чемпионата мира 2026 года пока не определено.
ФИФА одобрил решение об увеличении количества участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу ведомства в "твиттере".
«Совет ФИФА принял единогласное решение увеличить количество команд до 48, начиная с 2026 года. Будет 16 групп по три команды», - говорится в сообщении.
The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:— FIFA Media (@fifamedia) 10 января 2017 г.
16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.
Новый формат будет опробован на турнире 2026 года. Команды разделят на 16 групп, в каждой из них будет по три сборных. По два лучших коллектива из группы выйдут в плей-офф. Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.
Место проведения чемпионата мира 2026 года пока не определено. Число матчей в рамках чемпионата мира увеличится с 64 до 80, продолжительность турнира составит 32 дня. По подсчетам ФИФА, нововведение поможет повысить прибыльность чемпионата, увеличив выручку от проведения каждого турнира на 20% (до 6,5 млрд долларов).
Фото brynrobinsonsport.wordpress.com
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