Павлодарец заплатит 15 тыс тенге за плевок на автовокзале Астаны
10 января 2017, 16:59
Согласно материалам дела, мужчина находясь в кафе «Экспресс», расположенном в здании автовокзала Астаны, в состоянии алкогольного опьянения, плевался на пол, тем самым «загрязнял, осквернял места общего пользования».
Павлодарец заплатит 15 тыс. тенге за плевок на автовокзале Астаны, сообщает МИА "Казинформ".
Специализированный административный суд Павлодара признал мужчину 1975 года рождения виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.434 КоАП РК, а также постановил подвергнуть административному взысканию в виде административного штрафа в размере 10 МРП.
Согласно материалам дела, мужчина находясь в кафе «Экспресс», расположенном в здании автовокзала Астаны, в состоянии алкогольного опьянения, плевался на пол, тем самым «загрязнял, осквернял места общего пользования».
Суд на основании ч. 2 ст. 819 КоАП РК сократил сумму административного штрафа на 30%, что окончательно составляет 14 847 тенге, сообщает пресс-служба областного суда.
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