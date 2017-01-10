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Новости за сегодня

На что обращать внимание при заправке авто на АЗС

 

На сегодняшний день существует определенные вопросы со стороны граждан по недоливу автомобильного бензина и дизельного топлива.

В связи с этим доводим до автомобилистов, что на сегодняшний день имеется технический регламент Таможенного союза утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года за № 826, «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Автомобильный бензин должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 013/2011), не допускается применение в автомобильном бензине металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец и железо). При реализации автомобильного бензина и дизельного топлива продавец обязан предоставить потребителю информацию о:

-наименовании и марки топлива;

-соответствии топлива требованиям Технического регламента Таможенного союза;

-при розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива информация о наименовании, марке топлива, в том числе об экологическом классе, должна быть размещена в местах, доступных для потребителей, на топливно-раздаточном оборудовании, а также отражена в кассовых чеках.

По требованию потребителя, продавец обязан предъявить копию документа о качестве (паспорт) топлива.

Паспорт должен содержать:

-наименование и обозначение марки топлива;

-наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) или импортера, или продавца, их месторождение (с указанием страны);

-обозначение устанавливавшего требования к топливу данной марки (при наличии);

-нормативные значения и фактические результаты испытаний, подтверждающие соответствие топлива данной марки требованиям технического регламента Таможенного союза;

-дату выдачи и номер паспорта;

-подпись лица, оформившего паспорт;

-сведения о декларации соответствия;

-сведение о наличии присадок в топливе;

Сопроводительная документация на партию топлива, выпускаемого в обращение, выполняется на русском языке и на государственном языке государства-члена Таможенного союза.

Департамент Комитета технического регулировании и метрологии по городу Алматы, доводит до сведения автомобилистов, что при отпуске бензина и дизельного топлива топливо-раздаточные колонки должны проходить поверку согласно п.1 статья 19 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений».

Для более подробным разъяснением данных норм автолюбители могут обращаться в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по городу Алматы по адресу: г. Алматы, пр-т Алтынсарина, № 83, каб. №70, по тел: 303-91-10.

 

 

 

Главный специалист РГУ ДКТРМ по г.Алматы

Жетыбаев Е.Т.

 

 

 

10 января 2017, 16:57
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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