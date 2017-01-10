В Польше за сутки из-за переохлоаждения погибли шесть человек
10 января 2017, 17:02
Накануне сообщалось о десяти погибших.
Еще шесть граждан Польши стали жертвами морозов, обрушившихся в последнее время на европейский континент, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости
Таким образом, число смертей от переохлаждения в Польше достигло 71 с начала ноября, уточняет агентство. Полиция просит граждан страны оказывать помощь тем, кому может грозить гипотермия, особенно бездомным.
Резкое похолодание пришло в Польшу в конце прошлой недели, особенно низкие температуры наблюдались в Малопольском воеводстве, где ночью столбики термометров опускались до минус 37 градусов. Температурный рекорд страны в минус 41 градус установлен в 1940 году. С наступлением новой недели синоптики прогнозируют улучшение погодных условий и потепление до минус 2-10 градусов.
По меньшей мере 40 человек погибли от переохлаждения в разных странах Европы за последние несколько дней, большинство из них — бездомные и мигранты.
Фото © Fotolia/ seawhisper
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838497-3b52070fc831407fedcab2da09e81486
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com