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В Польше за сутки из-за переохлоаждения погибли шесть человек

10 января 2017, 17:02

Накануне сообщалось о десяти погибших.


Еще шесть граждан Польши стали жертвами морозов, обрушившихся в последнее время на европейский континент, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости

Таким образом, число смертей от переохлаждения в Польше достигло 71 с начала ноября, уточняет агентство. Полиция просит граждан страны оказывать помощь тем, кому может грозить гипотермия, особенно бездомным.

Резкое похолодание пришло в Польшу в конце прошлой недели, особенно низкие температуры наблюдались в Малопольском воеводстве, где ночью столбики термометров опускались до минус 37 градусов. Температурный рекорд страны в минус 41 градус установлен в 1940 году. С наступлением новой недели синоптики прогнозируют улучшение погодных условий и потепление до минус 2-10 градусов.

По меньшей мере 40 человек погибли от переохлаждения в разных странах Европы за последние несколько дней, большинство из них — бездомные и мигранты.

Фото © Fotolia/ seawhisper

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