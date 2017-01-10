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В Осло вооруженный пистолетом мужчина ограбил "Макдональдс"

10 января 2017, 17:04

По сообщению полиции, преступник похитил деньги из сейфа, сумма не сообщается.


Полиция Осло разыскивает мужчину, который, угрожая пистолетом, похитил деньги из сейфа ресторана быстрого питания "Макдональдс", сообщает телекомпания NRK, передает РИА Новости.

Ограбление произошло во вторник в первой половине дня. "Злоумышленник использовал пистолет во время ограбления и скрылся с места – пешком или на автомобиле", — сообщает телекомпания.

По сообщению полиции, преступник похитил деньги из сейфа, сумма не сообщается. Кроме того, на месте были свидетели, и полицейские надеются быстро поймать грабителя. Правоохранители сообщили, что разыскивается мужчина старше 50 лет, лысый, одетый в черное.

Фото © AP Photo/ Fredrik Varfjell

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