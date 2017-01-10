Американские военные рассказали, что думают об Обаме

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-изданием Military Times совместно с некоммерческой организацией Сиракузского университета Institute for Veterans and Military Families

Недовольны работой Обамы в большинстве родов войск. В Корпусе морской пехоты США неодобрительную оценку президенту дали 60,3% военнослужащих, в сухопутных войсках — 53%, в ВВС — 49,6% и в ВМС — 45,9%.

"Нет никаких сомнений, армия этой эры запомнится истощенной, и в этом виноват президент. Что касается всех его обещаний, то интенсивность операций не сильно снизилась, да и инвестиций в вооруженные силы было немного", — приводит Military Times слова директора программы международных исследований Heritage Foundation военного эксперта Джеймса Джея Карафано.

Отмечается, что военные не приняли решение Обамы сократить численность личного состава ВС (71% опрошенных считают, что военнослужащих должно быть еще больше), не одобрили вывод войск из Ирака (59% уверены, что это снизило безопасность страны) и винят президента за недостаточное внимание к значительным внешним угрозам (64% респондентов считают такой угрозой Китай).





"Он (Барак Обама — ред.) — пассивный боец. Ему не удалось закончить зарубежные кампании и выполнить эти обещания, да он бы и не сумел", — комментирует результаты исследования директор военных, ветеранских и социальных программа Центра новой американской безопасности (Center for New American Security) Фил Картер.





В своих мемуарах бывший министр обороны США Роберт Гейтс критиковал Обаму за "неверие в собственную стратегию" и отмечал, что президент относился к руководящим офицерам как к потенциальным противникам, чем заслужил недоверие военнослужащих.