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ЧС местного масштаба объявили в Атырау

10 января 2017, 17:07

ЧС техногенного характера, объявленное акимом, связано с аварийной ситуацией на канализационно-очистных сооружениях в правобережной части города в сторону астраханской трассы.


В Атырау аким города Серик Шапкенов своим решением объявил ЧС техногенного характера местного масштаба, сообщает МИА «Казинформ».

«ЧС техногенного характера, объявленное акимом, связано с аварийной ситуацией на канализационно-очистных сооружениях в правобережной части города в сторону астраханской трассы. Очистные сооружения уже длительное время работают не в полном объеме, часть стоков не очищается. Все это просто выливается наружу. КГП «Су арнасы», которому принадлежат очистные сооружения, экологами оштрафовано. Мы направили письмо акиму города о чрезвычайной ситуации, после чего своим решением он объявил ЧС техногенного характера местного масштаба», - сообщил начальник городского управления по ЧС Михаил Хагай.

Он уточнил, что сейчас решается вопрос о финансировании ремонта оборудования очистных сооружений или установке нового.

Фото: Lada.kz

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