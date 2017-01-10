ЧС местного масштаба объявили в Атырау
10 января 2017, 17:07
ЧС техногенного характера, объявленное акимом, связано с аварийной ситуацией на канализационно-очистных сооружениях в правобережной части города в сторону астраханской трассы.
В Атырау аким города Серик Шапкенов своим решением объявил ЧС техногенного характера местного масштаба, сообщает МИА «Казинформ».
«ЧС техногенного характера, объявленное акимом, связано с аварийной ситуацией на канализационно-очистных сооружениях в правобережной части города в сторону астраханской трассы. Очистные сооружения уже длительное время работают не в полном объеме, часть стоков не очищается. Все это просто выливается наружу. КГП «Су арнасы», которому принадлежат очистные сооружения, экологами оштрафовано. Мы направили письмо акиму города о чрезвычайной ситуации, после чего своим решением он объявил ЧС техногенного характера местного масштаба», - сообщил начальник городского управления по ЧС Михаил Хагай.
Он уточнил, что сейчас решается вопрос о финансировании ремонта оборудования очистных сооружений или установке нового.
Фото: Lada.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838500-97ed30079dd62e10b8dd948bb1598ba4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com