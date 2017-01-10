ЧС местного масштаба объявили в Атырау

«ЧС техногенного характера, объявленное акимом, связано с аварийной ситуацией на канализационно-очистных сооружениях в правобережной части города в сторону астраханской трассы. Очистные сооружения уже длительное время работают не в полном объеме, часть стоков не очищается. Все это просто выливается наружу. КГП «Су арнасы», которому принадлежат очистные сооружения, экологами оштрафовано. Мы направили письмо акиму города о чрезвычайной ситуации, после чего своим решением он объявил ЧС техногенного характера местного масштаба», - сообщил начальник городского управления по ЧС Михаил Хагай.



