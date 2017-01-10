Барбра Стрейзанд назвала отвратительными слова Трампа о Мерил Стрип

Ранее избранный президент США Трамп отреагировал на критику со стороны голливудской актрисы Мерил Стрип во время ее выступления на церемонии "Золотой глобус", назвав ее "фанаткой Клинтон". Как он написал в своем микроблоге Twitter, "Мерил Стрип – одна из самых переоцененных актрис Голливуда".

"Нам нужно больше доброты и обыкновенных правил приличия. А то, как он реагирует и как ему нужно возразить и задеть любого, кто с ним не согласен, это довольно-таки отвратительно", — сказала Стрейзанд в интервью телеканалу MSNBC.





Она отметила, что согласна с Мерил Стрип, выступившей с критикой будущего президента США. До выборов Стрейзанд заявляла о поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.





Мерил Стрип, произнося речь после получения награды за вклад в кинематограф во время выступления на церемонии "Золотой глобус", заявила, что "неуважение рождает неуважение", приведя в качестве примера случай публичного пародирования жестов и речи журналиста-инвалида Трампом, и хотя она ни разу не назвала имя избранного президента США, всем было очевидно, что она говорит о нем.