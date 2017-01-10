Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Полицейские Петропавловска расследуют дело по факту угона автобуса

10 января 2017, 17:19

Сотрудниками второго отдела полиции УВД города Петропавловска расследуется уголовное дело по факту угона автобуса.


В полицию поступило сообщение, что ночью в Петропавловске с парковки близ гостиницы «Ювента» был совершен угон маршрутного автобуса № 101, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Злоумышленник проник в салон, завел автобус и уехал ночью в неизвестном направлении. Полицейскими был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были изучены записи с камер видеонаблюдения. В течение нескольких часов автобус был обнаружен в микрорайоне «Береке». Злоумышленника искали еще одни сутки.

В результате по подозрению в угоне был установлен и задержан 26-летний житель Петропавловска. Выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Из показаний следовало, что автобус был угнан им из хулиганских побуждений в нетрезвом состоянии. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК.

По информации и. о. начальника Управления криминальной полиции ДВД СКО полковника полиции Балабека Жахина, в 2016 году на территории Северо-Казахстанской области было зарегистрировано 105 фактов неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, 98 из которых раскрыты.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код