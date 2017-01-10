Полицейские Петропавловска расследуют дело по факту угона автобуса

В полицию поступило сообщение, что ночью в Петропавловске с парковки близ гостиницы «Ювента» был совершен угон маршрутного автобуса № 101 , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.





Злоумышленник проник в салон, завел автобус и уехал ночью в неизвестном направлении. Полицейскими был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были изучены записи с камер видеонаблюдения. В течение нескольких часов автобус был обнаружен в микрорайоне «Береке». Злоумышленника искали еще одни сутки.





В результате по подозрению в угоне был установлен и задержан 26-летний житель Петропавловска. Выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Из показаний следовало, что автобус был угнан им из хулиганских побуждений в нетрезвом состоянии. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК.





По информации и. о. начальника Управления криминальной полиции ДВД СКО полковника полиции Балабека Жахина, в 2016 году на территории Северо-Казахстанской области было зарегистрировано 105 фактов неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, 98 из которых раскрыты.



