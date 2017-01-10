Для освещения Бишкека мэрия хочет взять кредит в 10 млн евро

Мэрия Бишкека планирует полностью осветить столицу Кыргызстана за три года. Сумма реализации данного проекта составляет 10 миллионов евро. Эти деньги планируется взять в кредит, сообщил исполняющий обязанности мэра Бишкека Албек Ибраимов на встрече с депутатами фракции "Онугуу — Прогресс" Бишкекского горкенеша.

Ибраимов как кандидат на пост мэра представил фракции свою программу.





По его словам, кредит в 10 миллионов евро планируется потратить на замену точек освещения, кабельных линий, установку опорных столбов на окраине города и на другие работы. Ибраимов отметил, что программа окупится через 8-12 лет за счет экономии электроэнергии путем установки светодиодных ламп.





"Территория города выросла, на сегодня она составляет 169 квадратных километров. Необходимо, чтобы в Бишкеке было 50 тысяч точек освещения. За счет городской казны мы хотим обновить 24 тысячи светоточек. Остальные 26 тысяч установим за счет кредита. По этому поводу сейчас идут активные переговоры с банком", — рассказал Ибраимов.





Он подчеркнул, что проект уже одобрен кабмином, теперь его направят на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша. Ранее муниципалитет сообщал, что за счет светодиодных ламп мэрия уже сэкономила 10 миллионов сомов.