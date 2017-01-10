Астанчанин взыскал ущерб за надпись на его авто «Не загораживайте выход»

Причем известно, что мужчина припарковал, принадлежащий ему автомобиль возле одного из жилых домов столицы.

В Астане суд удовлетворил исковые требования, и взыскал с женщины, написавшей на автомобиле истца «Не загораживайте выход» сумму причиненного вреда имуществу в размере 83 947 тенге , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда.





Как отмечается, мужчина припарковал принадлежащий ему автомобиль возле одного из жилых домов столицы. Вернувшись он обнаружил, что с водительской стороны на дверях автомашины надпись. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.





Правоохранительными органами установлено, что женщина (ответчик по делу) увидев припаркованную на проходе автомашину, на ее дверях нанесла надпись «не загораживайте выход», чем причинила повреждение автомашине. Теперь она заплатить истцу.





Решение вступило в законную силу.