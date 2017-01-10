В Московском зоопарке новогодние ёлки скормили слонам

После праздников слоны в Московском зоопарке получили необычное угощение: животным скормили новогодние ёлки. Как рассказал Лайфу рабочий по уходу Сергей Никитский, хвойные для слонов не только корм, но и развлечение.





— Каждый год к нам привозят не использованные для праздника ёлки. Мы их скармливаем слонам, для них это дополнительный корм, также они ими чешут спины, играют. Практически всю весну дополнительные корм и развлечение для слонов — это ёлки. От посетителей мы не получаем — там могут быть остатки мишуры и игрушек, это может навредить пищеварению слонов. Каждому слону мы даём по ёлке в день, — сказал Никитский.





Ёлки не заменят ежедневного рациона слонов, а только дополнят его. Экзотические животные потребляют до 100 килограммов корма в день. В обычном меню — бананы, яблоки, груши, морковь и капуста, зимой — сено и веники, летом — зелёные ветки и трава. Ёлки же — дополнительный источник витаминов, рассказала Лайфу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.





— В ёлках много витамина C, в семь раз больше, чем в лимонах. Они помогают от авитаминоза. Слоны любят пихты и дагестанские туры. Еловые весной остаются чесалками для животных, когда они меняют шерсть, — сказала Акулова.





Слонов Памира и Каприду привезли в Московский зоопарк в 1985 году. Их доставили зимой, а чтобы они не замёрзли, слонам дали по 50 граммов водки. Супружеская пара московских слонов дала два потомства: Эльбруса в 2009 году передали в зоопарк Тбилиси, а Каприда живёт вместе с родителями.





Директор зоопарка попросила чаще привозить хвойные для Московского зоопарка — они помогут улучшить качество жизни животных.





Лилия Шарафутдинова