В Турции именем Андрея Карлова назван выставочный зал, где он был убит

Глава муниципалитета района Чанкая Альпер Ташделен заявил, что убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России. "Терроризм - это преступление против всего человечества. Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", - цитирует агентство слова Ташделена.





Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.