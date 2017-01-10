В Турции именем Андрея Карлова назван выставочный зал, где он был убит
10 января 2017, 17:32
Глава муниципалитета района Чанкая отметил, что убийство российского посла вызвало глубокую скорбь у народов Турции и РФ.
Именем убитого террористом посла России в Турции Андрея Карлова был назван выставочный зал Центра современного искусства в Анкаре, где 19 декабря на него было совершено покушение. Об этом сообщило во вторник агентство Anadolu, передает ТАСС.
Глава муниципалитета района Чанкая Альпер Ташделен заявил, что убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России. "Терроризм - это преступление против всего человечества. Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове", - цитирует агентство слова Ташделена.
Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.
Фото с сайта ntv.ru
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