В 2016 году цены в отдельных сегментах экономики изменились
В 2016 году (декабрь 2016г. по сравнению с декабрем 2015г.) инфляция составила 8,5%. Цены в промышленности за январь-декабрь повысились на 15,5%, оптовой торговле - на 11,8%, сельском хозяйстве - на 7,5%, строительстве - на 4,7%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта увеличились на 4,6%, услуги почтовые и курьерские для юридических лиц - на 9,8%, а на услуги связи - снизились на 2%.
|
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Декабрь 2016г. к
|
Январь-декабрь 2016г.
к январю-декабрю 2015г.
|
ноябрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
декабрю 2010г.
|
Потребительские цены
|
0,9
|
8,5
|
57,8
|
14,6
|
Цены предприятий-производителей промышленной продукции
|
-1,7
|
15,5
|
32,3
|
16,8
|
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения
|
-0,1
|
12,0
|
50,5
|
17,3
|
Цены в строительстве
|
0,3
|
4,7
|
27,9
|
4,5
|
Цены на продукцию сельского хозяйства
|
1,1
|
7,5
|
40,0
|
7,8
|
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта
|
-0,8
|
4,6
|
106,8
|
22,0
|
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц
|
0,0
|
9,8
|
48,8
|
11,5
|
Тарифы на услуги связи для юридических лиц
|
0,0
|
-2,0
|
-23,6
|
-0,3
|
Цены оптовых продаж
|
0,7
|
11,8
|
48,5
|
15,5
|
Цены экспортных поставок продукции*
|
3,5
|
13,7
|
…
|
-6,8
|
Цены импортных поступлений продукции*
|
0,7
|
15,3
|
…
|
8,4
|
*) Данные за ноябрь. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.
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