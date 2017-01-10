В 2016 году цены в отдельных сегментах экономики изменились

В 2016 году (декабрь 2016г. по сравнению с декабрем 2015г.) инфляция составила 8,5%. Цены в промышленности за январь-декабрь повысились на 15,5%, оптовой торговле - на 11,8%, сельском хозяйстве - на 7,5%, строительстве - на 4,7%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта увеличились на 4,6%, услуги почтовые и курьерские для юридических лиц - на 9,8%, а на услуги связи - снизились на 2%.