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Новости за сегодня

В 2016 году цены в отдельных сегментах экономики изменились

 

В 2016 году (декабрь 2016г. по сравнению с декабрем 2015г.) инфляция составила 8,5%. Цены в промышленности за январь-декабрь повысились на 15,5%, оптовой торговле - на 11,8%, сельском хозяйстве - на 7,5%, строительстве - на 4,7%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта увеличились на 4,6%, услуги почтовые и курьерские для юридических лиц - на 9,8%, а на услуги связи - снизились на 2%.

 

Изменение цен и тарифов по секторам экономики

в процентах, прирост +, снижение -

 

Декабрь 2016г. к

Январь-декабрь 2016г.

к январю-декабрю 2015г.

ноябрю 2016г.

декабрю 2015г.

декабрю 2010г.

Потребительские цены

0,9

8,5

57,8

14,6

Цены предприятий-производителей промышленной продукции

-1,7

15,5

32,3

16,8

Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения

-0,1

12,0

50,5

17,3

Цены в строительстве

0,3

4,7

27,9

4,5

Цены на продукцию сельского хозяйства

1,1

7,5

40,0

7,8

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта

-0,8

4,6

106,8

22,0

Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц

0,0

9,8

48,8

11,5

Тарифы на услуги связи для юридических лиц

0,0

-2,0

-23,6

-0,3

Цены оптовых продаж

0,7

11,8

48,5

15,5

Цены экспортных поставок продукции*

3,5

13,7

-6,8

Цены импортных поступлений продукции*

0,7

15,3

8,4

*) Данные за ноябрь. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.

 

r10-01-2017-3

 

10 января 2017, 17:32
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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