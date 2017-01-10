В Алматы посетителей ЦОНов кормят бесплатно
10 января 2017, 17:42
С 10 января ЦОНы будут работать с 8.00 до 20.00.
Акимат Алматы завез в ЦОНы бесплатные закуски и питье для граждан, ожидающих получение госуслуг, передает Kazpravda.kz.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Информацию также подтвердили в Государственной корпорации "Правительство для граждан".
"Это была инициатива алматинского акимата. Они привезли воду, чай, конфеты, печенье, закуски и одноразовую посуду", – отметили в "Правительстве для граждан".
Также в госкорпорации сообщили, что с 10 января 2017 года для удобства граждан в Астане и Алматы центры обслуживания населения с расположенными в них отделами миграционной полиции переходят на график работы с 8.00 до 20.00.
Фото Абдуазиза Мадьярова
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4838511-1d15eddbcc418ce8c96958e94869fd8a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com