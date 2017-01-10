В Алматы посетителей ЦОНов кормят бесплатно

С 10 января ЦОНы будут работать с 8.00 до 20.00.

Акимат Алматы завез в ЦОНы бесплатные закуски и питье для граждан, ожидающих получение госуслуг , передает , передает Kazpravda.kz





Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Информацию также подтвердили в Государственной корпорации "Правительство для граждан".





"Это была инициатива алматинского акимата. Они привезли воду, чай, конфеты, печенье, закуски и одноразовую посуду", – отметили в "Правительстве для граждан".





Также в госкорпорации сообщили, что с 10 января 2017 года для удобства граждан в Астане и Алматы центры обслуживания населения с расположенными в них отделами миграционной полиции переходят на график работы с 8.00 до 20.00.

















Фото Абдуазиза Мадьярова



