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В Алматы посетителей ЦОНов кормят бесплатно

10 января 2017, 17:42

С 10 января ЦОНы будут работать с 8.00 до 20.00.


Акимат Алматы завез в ЦОНы бесплатные закуски и питье для граждан, ожидающих получение госуслуг, передает Kazpravda.kz.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Информацию также подтвердили в Государственной корпорации "Правительство для граждан".

"Это была инициатива алматинского акимата. Они привезли воду, чай, конфеты, печенье, закуски и одноразовую посуду", – отметили в "Правительстве для граждан".

Также в госкорпорации сообщили, что с 10 января 2017 года для удобства граждан в Астане и Алматы центры обслуживания населения с расположенными в них отделами миграционной полиции переходят на график работы с 8.00 до 20.00.




Фото Абдуазиза Мадьярова

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