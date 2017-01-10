Полиция Алматинской области задержала около 100 бродяг

За четыре дня полиция задержала в пригороде Алматы около 100 лиц без определенного места жительства , передает , передает Zakon.kz





Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, в южном регионе продолжается отработка «Правопорядок», инициированная правоохранителями с целью стабилизации оперативной обстановки в преддверии 28-ой зимней Универсиады. Полицейская отработка запланирована на период с 6 по 25 января, то есть вплоть до открытия спортивного мероприятия. Внимание полицейских сосредоточено на общественной безопасности, незаконном обороте наркотиков и оружия, выявлении нарушений по линии миграционного законодательства, розыске уголовных преступников, без вести пропавших лиц и т.д.





«По результатам четырех дней в приемник-распределитель помещены около 100 лиц без определенного места жительства, задержанные на территории Карасайского, Талгарского, Жамбылского, Илийского и Енбекшиказахского районов. Задержанные не смогли предоставить каких-либо документов, удостоверяющих личность. Основная часть из них представилась гражданами соседних стран, прибывших в Казахстан в поисках заработка. На процедуру установления личности каждого отводится до одного месяца» - отметили в ДВД области.





В ходе рейдов полицейскими также привлечены к ответственности 295 человек, допустившие нарушения миграционного законодательства, 194 из которых являются иностранными гражданами.



