В Норвегии началось заседание апелляционного суда по делу Брейвика
10 января 2017, 18:12
Брейвик в своей апелляции продолжает жаловаться на изоляцию и недостаток общения с другими людьми.
Заседание апелляционного суда началось в Норвегии по делу осужденного пять лет назад за терроризм Андерса Беринга Брейвика, подавшего на государство иск о негуманных условиях содержания в тюрьме, сообщает РИА Новости.
Брейвик, вошедший в зал заседаний, поприветствовал суд нацистским жестом.
В августе 2012 года суд Осло приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения, признав его виновным в гибели в 2011 году восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако, виновным себя до сих пор не считает.
Весной прошлого года жалобу рассмотрел районный суд Осло и частично принял решение в пользу Брейвика, признав, что имеются нарушения отдельных пунктов Европейской конвенции о правах человека и, в частности, случаи продолжительных (до 23 часов) изоляций Брейвика.
Вместе с тем, суд не нашел каких-либо нарушений Европейской конвенции по правам человека, а именно статьи 8 и которая касается уважения частной жизни, права на переписку.
Начавшийся суд проходит в тюрьме Шиен, в 100 километрах от Осло, где отбывает наказание Брейвик. Слушания запланированы до 18 января, будут рассмотрены сразу две апелляции – как государства, так и самого Брейвика. Обе стороны не согласились с решением районного суда Осло.
Брейвик в своей апелляции продолжает жаловаться на изоляцию и недостаток общения с другими людьми.
Государство не считает, что Брейвик изолирован. В Осло считают, что расширение контактов Брейвика может вдохновить его единомышленников на новые преступления.
Людмила Божко.
Фото: AFP 2016/ Junge, Heiko / POOL.
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