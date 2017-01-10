Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2016 года № 918 утвержден перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу. Постановление вступает в действие с 1 января 2017 года, при этом постановление Правительства РК от 31 декабря 2014 года № 1434 «Об утверждении перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу» утрачивает силу.

В перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, входит 300 компаний, являющихся крупными налогоплательщиками, и 2 компании недропользователей, относящихся к категории градообразующих юридических лиц.

Напомним, что в соответствии со статьей 623 Налогового кодекса мониторинг крупных налогоплательщиков осуществляется путем анализа финансово-хозяйственной деятельности крупных налогоплательщиков с целью определения их реальной налогооблагаемой базы, контроля соблюдения налогового законодательства Республики Казахстан и применяемых рыночных цен в целях осуществления контроля при трансфертном ценообразовании.

Мониторингу подлежат крупные налогоплательщики, являющиеся коммерческими организациями, за исключением государственных предприятий, имеющие наибольший совокупный годовой доход без учета корректировки, предусмотренной статьей 99 Налогового кодекса, при одновременном соответствии следующим условиям:

1) сумма балансовых стоимостей всех активов составляет не менее 325 000-кратного МРП установленного законом о республиканском бюджете и действующего на конец года, в котором подлежит утверждению перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу;

2) численность работников составляет не менее 250 человек.

Перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, формируется на основе данных налоговой отчетности, представленной по состоянию на 1 октября года, предшествующего году введения в действие указанного перечня, и утверждается Правительством Республики Казахстан не позднее 15 декабря года, предшествующего году введения в действие указанного перечня.

Утвержденный перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, вводится в действие не ранее 1 января года, следующего за годом его утверждения и действует в течение двух лет со дня введения его в действие и не подлежит пересмотру в течение данного периода.

Крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, представляют отчетность по мониторингу в виде налоговых регистров, установленных пунктом 4-2 статьи 77 Налогового кодекса.

Крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, представляют отчетность по мониторингу в виде налоговых регистров в следующие сроки:

1) отчетность по мониторингу, за исключением нижеуказанной отчетности в подпунктах 2) и 3), ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, в порядке, утвержденном уполномоченным органом;

2) отчетность по мониторингу в виде налоговых регистров по КПН и налогу на сверхприбыль ежегодно не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, в порядке, утвержденном уполномоченным органом;

3) отчетность по мониторингу о планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий календарный год - до 1 декабря текущего календарного года.

Отчетность по мониторингу о планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности на текущий календарный год с учетом изменений таких планируемых показателей представляется не позднее 15 апреля, 15 июля и 15 октября такого текущего календарного года.

Крупный налогоплательщик, вновь включенный в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, первоначальную отчетность по мониторингу о планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности на текущий календарный год представляет не позднее 30 календарных дней с даты введения в действие такого перечня. Последующая отчетность по мониторингу о планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности на текущий и предстоящий календарные годы представляется в соответствии с положениями статьи 624 Налогового кодекса.