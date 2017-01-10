Брошенный у больницы парень в Актау пришел в сознание

По горячим следам задержали причастного к избиению и ранению ножом мужчины.

Парень с колотыми ранами и травмой головы, доставленный к приемному покою Мангистауской областной больнице на машине 3 января, пришел в сознание , сообщает , сообщает Казинформ





«Больной пришел в себя, он в сознании, находится в отделении нейрохирургии. Состояние стабильное. У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, колотое ножевое ранение правого бедра, других повреждений нет. Раны ему зашили, они поверхностные, какой-либо операции не требуется», - рассказал заместитель директора по хирургической службе Мангистауской областной больницы Мухамеджан Нургазиев.





Напомним, в Актау по горячим следам задержали причастного к избиению и ранению ножом мужчины, которого 3 января на машине доставили и бросили у дверей приемного покоя Мангистауской областной больницы. Ведется досудебное следствие.





Александра Данилова.



