Мощный взрыв произошел в столице Афганистана

Мощный взрыв произошел во вторник в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает ТАСС





Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Аман.





Кроме того, сообщается о еще одном взрыве, где на той же улице взлетел на воздух заминированный автомобиль.





Информации о жертвах и пострадавших пока не приводится. Оба взрыва произошли около 16:00 по местному времени (17:30 аст).





Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан", заявившее, что целью нападения был микроавтобус, перевозивший сотрудников правительства.



