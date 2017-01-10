Мощный взрыв произошел в столице Афганистана
10 января 2017, 18:42
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания.
Мощный взрыв произошел во вторник в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает ТАСС.
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Аман.
Кроме того, сообщается о еще одном взрыве, где на той же улице взлетел на воздух заминированный автомобиль.
Информации о жертвах и пострадавших пока не приводится. Оба взрыва произошли около 16:00 по местному времени (17:30 аст).
Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан", заявившее, что целью нападения был микроавтобус, перевозивший сотрудников правительства.
Фото: moldovanews.md.
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