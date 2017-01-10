В ЮКО компания «Kassanov» инвестирует в тепличные комплексы и гостиницы

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с местными и группой предпринимателей из Турции.





В частности, на встрече присутствовали руководители казахстанских дочерних предприятий ТОО «KA Global Construction», ТОО «Тур-Хан» и ТОО «Казсисофт», входящих в группу компаний «Kassanov». Гости прибыли во главе с учредителем компании «Kassanov» Зиятдином Касановым.





В ходе встречи, глава региона и турецкие предприниматели обсудили проекты и планы развития области. Кроме того, Жансеит Кансеитович отметил достижения и инвестиционные возможности региона.





«В Южно-Казахстанской области мы намерены работать совместно и вложить средства в такие сферы, как: сельское хозяйство, туризм, коммунальное хозяйство, предпринимательство, здравоохранение и в строительство автомобильных дорог. Наши дочерние компании работают в нескольких направлениях и хотят участвовать в процветании вашего региона», - сказал З.Касанов.





К примеру, руководитель компаний «Тур-Хан» и «KA Global Construction» Окан Ешильгез сообщил о намерении построить гостиницы в г.Туркестан и Сарыагашском районе и лечебно-оздоровительный комплекс в Сарыагаше. Помимо того, планируют реализовать строительство завода по производству органического удобрения для сельскохозяйственной отрасли, тепличного комплекса, а также объектов придорожного сервиса вдоль участка международного автокоридора «Западная Европа – Западный Китай». Также, предприниматель отметил, что на сегодняшний день, компания реализует ряд успешных проектов в городах Астана и Алматы. Вместе с тем, предложил проекты по обнаружению и профилактике утечки воды, и по строительству современных остановок общественного транспорта.





Кроме того, генеральный директор ТОО «Казсисофт» Батырбек Абдильдин представил акиму области ряд проектов в сфере здравоохранения. Один из таких проектов предусматривает внедрение приложения в лечебно-профилактических учреждениях, которое позволяет отслеживать врачу состояние пациента в дистанционном режиме. На данный момент, программный продукт внедряется в городских клиниках Астаны.





В свою очередь, Жансеит Туймебаев положительно оценив предложения турецких предпринимателей, сообщил, что для реализации этих проектов будут выделены земельные участки и оказана поддержка со стороны акимата.





«Все эти проекты необходимы. Теперь осталось приступить к их реализации. Акиматом будут рассмотрены вопросы о распределении земельных участков, подведения инфраструктуры и такие условия, как освобождение от налогов. Например, по развитию тепличного комплекса, пока можно взять в аренду 100 гектаров земли. И если, работы будут вестись на должном уровне, мы сможем рассмотреть в сторону увеличения», - сказал Ж.Туймебаев.





Стоит отметить, что инвесторы проявили интерес к данному предложению и выразили желание инвестировать в развитие региона.



