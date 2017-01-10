Крымский чиновник лишился работы из-за хвастливой невесты

Начальник службы автомобильных дорог Республики Крым Игорь Кравченко оказался в центре громкого скандала из-за своей хвастливой невесты , передает « , передает « Экспресс газета ».





Его девушка Тамила Омерова, не подумав, опубликовала в Сети фотографии их совместного новогоднего отдыха и дорогих подарков, которые она получала от чиновника.





Общественность пришла в шок от увиденного и потребовала разобраться с запредельными доходами госслужащего. В итоге Кравченко был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом на встрече с главой полуострова Сергеем Аксеновым заявил министр транспорта РК Анатолий Волков.





Как сообщает «Комсомольская правда», среди возмутительных кадров, выложенных невестой чиновника, особое внимание привлек снимок из номера в дорогом отеле Mtiya resort & SPA, который расположен в Ялте. Известно, что стоимость пребывания в гостинице начинается от 70 тысяч рублей, а завтрак стоит от 17 тысяч рублей. Кроме того, Омерова похвасталась перед подписчиками фотографией обручальных колец от Cartier, цена которых составляет около 1,5 тысячи евро. Также девушка получила в подарок от ухажера сумочку от Dolce & Gabbana за 107 тысяч рублей, сумку Valentino за 157 тысяч рублей и платье марки Balmain за 189 тысяч рублей.





В свою очередь, Кравченко заявил, что все вещи на фотографиях он не покупал. По его словам, девушка владеет магазином, так что сама приобретает и продает элитные вещи. Кроме того, чиновник признался, что владеет определенным капиталом, поскольку до вступления в должность имел некоторые предприятия, которые потом продал.





К слову, журналистам удалось выяснить, что в 2013 году Кравченко был еще далек от госслужбы и возглавлял центр современной хореографии MoLoKo в Петербурге. Через два года он стал главой ООО «Доринвест-Крым», а затем и вовсе неизвестным образом занял должность начальника службы автомобильных дорог Республики Крым.



