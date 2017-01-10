Беременная женщина из Жанаозена неделю проходила с мертвым плодом

Комитет по контролю за оказанием медицинских услуг приступил к расследованию всех обстоятельств случившегося в больнице Жанаозена.

Начало нового года для молодой семьи Башеновых из Жанаозена стало трагическим , пишет " , пишет " Тумба ".





В областную больницу города Актау в отделение реанимации 4 января попала беременная третьим ребенком 23-х летняя Гульзада Башенова. Утром, 5 января ей сделали срочную операцию, так как в утробе находился мертвый плод. Молодая женщина до сих пор не пришла в сознание. Родственники пациентки считают, что до такого состояния ее привела халатность врачей Жанаозена, которые буквально оставили умирать человека, не оказав своевременную профессиональную помощь.





Канат Башенов, муж пациентки.





- 29 декабря моя жена почувствовала себя плохо, не смогла ходить, я отвез ее в больницу, но нас не приняли в государственное отделение. Они сказали, что токсикоз не лечат, так как она все время рыгала. Ее приняли в платное частное отделение. Взяли анализы, начали делать уколы и до 4 января ей делали все время обезболивающие уколы.





Как сообщает муж, в предновогодний период никто толком не смотрел за ее супругой.





- Они осмотрели ее 29 декабря, на следующий день никаких анализов у нее не взяли, а затем ушли праздновать новый год, дежурных врачей на месте тоже не было. 3 января у моей жены поднялась температура до 40, медсестры даже не потрудились вызвать дежурных врачей, они сказали, что у них есть назначение главного врача, сделали укол и все.





По словам родных, которые все время находились рядом, безответственность врачей привела к тому, что беременной женщине совсем стало плохо, она не смогла самостоятельно дышать.





- 4 января приехала главный врач, и ее сразу отправили в реанимацию. Вечером она не смогла самостоятельно дышать. После этого ее срочно госпитализировали в Актау. Утром 5 января ей сделали операцию, которая длилась 1,5 часа. Врачи сказали, что ребенок в утробе находился мертвым,- сообщает мать женщины.





Как предполагает родственница, ребенок в утробе около недели был мертвым и инфекция могла попасть в организм молодой матери.





- Еще 29 декабря она мне сказала, что не чувствует признаков жизни своего плода, которому было 4,5 месяца, но врачи и это проигнорировали. Они даже не стали делать УЗИ, я не понимаю, почему они так себя повели.





Заместитель директора по лечебной части Аймет Мухаметов прокомментировал состояние женщины:





- Женщина поступила к нам 4 января в 23:00 На данный момент пациентка в крайне тяжелом состоянии, давление поддерживается адреномиметиками, это препараты, которые поддерживают артериальное давление, сознание отсутствует, предполагаемый диагноз –сепсис.





В настоящее время врачи Актау делают все возможное, чтобы спасти жизнь матери двоих детей. Комитет по контролю за оказанием медицинских услуг приступил к расследованию всех обстоятельств случившегося в больнице Жанаозена.



