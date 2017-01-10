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В результате двух взрывов в Кабуле погибло 21 человек

10 января 2017, 19:31

Один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, также перед парламентом взорвался заминированный автомобиль.


По меньшей мере 21 человек погиб, 45 получили ранения в результате двух взрывов рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник в силовых структурах, передает РИА Новости.

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на минздрав страны сообщал, что в результате двойного взрыва получили ранения не менее 40 человек.

"В результате взрывов 21 человек погиб, еще 45 ранены, большинство – мирные граждане, в том числе сотрудники парламента", — заявил агентству источник.

По данным местным властей, один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, также перед парламентом взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что среди раненых женщина-парламентарий из провинции Герат.

Очевидцы сообщают, что жертвами двойного теракта могли стать до 50 человек.

Фото: AP Photo/ Rahmat Gul.

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