В результате двух взрывов в Кабуле погибло 21 человек
10 января 2017, 19:31
Один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, также перед парламентом взорвался заминированный автомобиль.
По меньшей мере 21 человек погиб, 45 получили ранения в результате двух взрывов рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник в силовых структурах, передает РИА Новости.
Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на минздрав страны сообщал, что в результате двойного взрыва получили ранения не менее 40 человек.
"В результате взрывов 21 человек погиб, еще 45 ранены, большинство – мирные граждане, в том числе сотрудники парламента", — заявил агентству источник.
По данным местным властей, один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, также перед парламентом взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что среди раненых женщина-парламентарий из провинции Герат.
Очевидцы сообщают, что жертвами двойного теракта могли стать до 50 человек.
Фото: AP Photo/ Rahmat Gul.
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