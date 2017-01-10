В результате двух взрывов в Кабуле погибло 21 человек

Один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, также перед парламентом взорвался заминированный автомобиль.

По меньшей мере 21 человек погиб, 45 получили ранения в результате двух взрывов рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник в силовых структурах, передает Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник в силовых структурах, передает РИА Новости





Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на минздрав страны сообщал , что в результате двойного взрыва получили ранения не менее 40 человек.





"В результате взрывов 21 человек погиб, еще 45 ранены, большинство – мирные граждане, в том числе сотрудники парламента", — заявил агентству источник.





По данным местным властей, один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, также перед парламентом взорвался заминированный автомобиль. Сообщалось, что среди раненых женщина-парламентарий из провинции Герат.





Очевидцы сообщают, что жертвами двойного теракта могли стать до 50 человек.



