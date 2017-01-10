Сагинтаев отчитал Касымова за ажиотаж в ЦОНах

На заседании Правительства РК Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев обратил внимание на ажиотаж в центрах обслуживания населения, вызванный введением временной регистрацией граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, вступившим в действие 7 января текущего года законом по вопросам противодействия экстремизму и терроризму введен ряд мер по усилению контроля за внутренней миграцией в стране.

«Ранее законодательством была уже предусмотрена обязанность наших граждан регистрироваться по месту постоянного жительства. Это закреплено статьей 51 закона «О миграции населения» 2011 года, но не была установлена ответственность владельцев квартир за регистрацию проживающих у них граждан. Поэтому установлена законодательная обязанность, ответственность собственников жилья по регистрации проживающих в них граждан», - сказал глава ведомства.

Он указал, что в случае нарушения данных требований предусмотрен штраф в размере 10 МРП, при повторном нарушении в течение года 20 МРП.

«Обязанность граждан по регистрации по месту жительства в десятидневный срок у нас сохранена. Она существовала. В тоже время новым законом сокращен срок привлечения граждан к ответственности за нарушение правил регистрации с 3 месяцев до 1 месяца, но за нарушение до 1 месяца в отношении нарушителя выносится предупреждение. Свыше этого срока предусмотрен штраф в размере 7 МРП», - пояснил К. Касымов.

По его словам, одновременно в законодательном порядке урегулированы вопросы временной регистрации, направленной на защиту прав граждан, не имеющих собственного жилья и вынужденного его снимать, либо вынужденных по ряду обстоятельств временно проживать по другому адресу.

«Теперь гражданин может временно зарегистрироваться без снятия с прежнего места регистрации на любой срок. Основная цель института регистрации граждан это мониторинг процессов внутренней миграции для решения социально - экономических вопросов», - подчеркнул министр.

Вместе с тем Б. Сагинтаев указал на ажиотаж в ЦОНах, который вызван введением временной регистрации, и недостатки по разъяснительной работе МВД по нормам закона.

«Мы видим, какая ситуация сейчас складывается в ЦОНах: очереди, недовольство людей. Немало вопросов, информации недостаточно. Наши госорганы пытаются дать разъяснения, но эти разъяснения не принимаются населением», - сказал Б. Сагинтаев.

«Закон когда был подписан? 22 декабря. Первое разъяснение, когда мы дали? Дали после того как ажиотаж пошел в ЦОНах. Вы понимали, что эта норма коснется людей. Мы могли 22 декабря 2016 года начать работу по разъяснению, чтобы из 40 тысяч, которые пришли в ЦОНы, могли бы не приходить в эти дни так. Так? Они могли в течении года прийти, узаконить свои жилищные отношения. И не было бы ажиотажа, люди просто не знали, что делать и пошли в ЦОНы», - добавил премьер-министр.

На этот счет глава ведомства заметил, что очереди в ЦОНах объясняются активным обсуждением вопросов регистрации в прессе и соцсетях.

«В итоге значительно возросло количество граждан, которые стремятся урегулировать свой статус. В целях избежания ажиотажа в ЦОНах созданы дополнительные рабочие места. Мы дополнительно направили туда работников миграционной полиции. В городах Астана и Павлодаре открыты дополнительные ЦОНы для приема граждан только по вопросам приема регистрации, организована работа ЦОНов в выходные и праздничные дни, и в рабочие дни время приема приема документов сотрудниками полиции увеличено на 3 часа», - уточнил К. Касымов.

При этом он проинформировал, что за 7,8,9 января зарегистрировалось 40 тысяч граждан, из них временно- 19 тысяч, остальные 21 тысяча - это люди, которые узаконили положение в своих квартирах, которые ранее проживали без прописки.

«То, что министр внутренних дел докладывал, что введение временной регистрации является правильной, необходимой мерой, это однозначно. Вся проблема в том, как мы организовали эту работу. В связи с этим мы еще раз на те же грабли наступили. Принимаем законы, которые касаются людей, и не доводим основанные положения. Нет информационной работы. (...) На будущее надо это учесть», - высказал пожелание Б, Сагинтаев.

По его словам, разъяснительную работу надо было рассчитать на стадии принятия закона.

«Пока закон рассматривался, мы все понимали, надо было это просчитать. После принятия закона, 22 декабря, надо было всем сообщить - хотите, регистрируйтесь в электронном режиме, хотите - идите в ЦОНы. Уже постфактум бегаем», - заключил премьер-министр.