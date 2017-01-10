 
Преимущественно ясно
-3°

Алматы

Преимущественно ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 71%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: южный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.30

10 января 

Курс НБРК

332.85

+ 2.31

АЛМАТЫ

Покупка

332.50

Продажа

333.30

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

332.80

Подробнее
354.00

10 января 

Курс НБРК

352.59

+ 4.73

АЛМАТЫ

Покупка

351.00

Продажа

354.00

АСТАНА

Покупка

352.00

Продажа

354.00

Подробнее
Новости за сегодня

Регистрация ИП с нового года проходит в уведомительном порядке

 

Департамент госдоходов Алматы напоминает, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, для государственной регистрации в качестве ИП уполномоченному лицу совместного индивидуального предпринимательства необходимо представить в органы государственных доходов или через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.

По информации ДГД, для удобства граждан во всех районных управлениях государственных доходов Алматы созданы рабочие группы по приему уведомлений и консультированию по вопросам регистрации в качестве ИП.

 

10 января 2017, 11:44
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код