Ангарский маньяк признался в 59 убийствах

Михаил Попков признался в общей сложности в 81 убийстве. Для сравнения, казненный в 1994 году маньяк Андрей Чикатило совершил 53 доказанных убийства.

Маньяк из Ангарска дал признательные показания в 59 убийствах, сообщили сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Иркутской области.





Ранее стало известно, что по 47 эпизодам мужчине были предъявлены обвинения.





В январе 2015 года бывшего милиционера Михаила Попкова приговорили к пожизненному заключению за убийства 22 местных жительниц и нанесение тяжких телесных повреждений еще двум жертвам. Его перевод в колонию особого режима откладывался из-за расследования новых преступлений, в которых он сознался после вынесения приговора.





Таким образом, Попков признался в общей сложности в 81 убийстве. Для сравнения, казненный в 1994 году маньяк Андрей Чикатило совершил 53 доказанных убийства.



