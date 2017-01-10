Ангарский маньяк признался в 59 убийствах
10 января 2017, 19:58
Михаил Попков признался в общей сложности в 81 убийстве. Для сравнения, казненный в 1994 году маньяк Андрей Чикатило совершил 53 доказанных убийства.
Маньяк из Ангарска дал признательные показания в 59 убийствах, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Иркутской области.
Ранее стало известно, что по 47 эпизодам мужчине были предъявлены обвинения.
В январе 2015 года бывшего милиционера Михаила Попкова приговорили к пожизненному заключению за убийства 22 местных жительниц и нанесение тяжких телесных повреждений еще двум жертвам. Его перевод в колонию особого режима откладывался из-за расследования новых преступлений, в которых он сознался после вынесения приговора.
Таким образом, Попков признался в общей сложности в 81 убийстве. Для сравнения, казненный в 1994 году маньяк Андрей Чикатило совершил 53 доказанных убийства.
Фото: Fotolia/ ViewApart.
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