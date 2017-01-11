Выпускников военных кафедр украинских вузов отправят воевать в Донбасс

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) призовут офицеров, выпущенных военными кафедрами гражданских вузов для того, чтобы отправить их в зону боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает украинское издание «Вести».





По словам преподавателя военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олега Паранича, первыми под призыв попадут выпускники необходимых армии специальностей. «Командиры взводов, танкисты, артиллеристы, психологи, политологи — их призовут в первую очередь, потому что их не хватает», — сказал он.





Как отмечает издание, после кратковременных курсов офицеров собираются отправить в зону АТО — антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе.





«Только в отношении призывников срочной службы есть указ президента о ненаправлении их в АТО, в отношении других категорий, в том числе офицеров запаса, такое решение не принималось», — объяснил заместитель по воспитательной работе военного комиссара Днепропетровской области Сергей Полуцыган.





По информации Вестей, в военкоматах уже составили списки офицеров, работники комиссариатов готовы разыскивать призывников.





В сентябре 2016-го заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай опроверг сообщение о проведении седьмой волны мобилизации в стране. Ранее в том же месяце пресс-секретарь украинского Минобороны Вильен Подгорный рассказал о планах проведения седьмой волны мобилизации. По его словам, ВСУ в зоне боевых действий в Донбассе сейчас не хватает около 14 тысяч военнослужащих.





Всеобщая мобилизация была объявлена Киевом после начала активных боев в Донбассе. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как киевские власти попытались силой подавить протесты в ряде районов Донецкой и Луганской областей.







