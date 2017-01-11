США предъявили обвинения брату и племяннику Пан Ги Муна по делу о взятке
11 января 2017, 00:17
Обвинительное заключение было подано в суд Манхеттена.
Власти США предъявили обвинения брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о взяточничестве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы суда, передает РИА Новости.
Обвинительное заключение было подано в суд Манхеттена. Согласно документам суда, племянник экс-генсека Пан Чу Хён и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.
Другие подробности дела не сообщаются.
Фото: EPA/MAGALI GIRARDIN.
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