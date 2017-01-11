Головкин и Джейкобс провели дуэль взглядов
11 января 2017, 00:34
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) провели дуэль взглядов по окончании пресс-конференции на арене Madison Square Garden.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе.
Отвечая на вопросы журналистов, Головкин отметил, что Джейкобс — его самый трудный соперник, а также призвал американца определить сильнейшего в дивизионе на данный момент. Дэниэл же заявил, что готов к этому вызову и намерен шокировать мир.
Источник: Sports.kz.
Фото: Sports.kz.
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