Головкин и Джейкобс провели дуэль взглядов

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) провели дуэль взглядов по окончании пресс-конференции на арене Madison Square Garden.





Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе.





Отвечая на вопросы журналистов, Головкин отметил, что Джейкобс — его самый трудный соперник, а также призвал американца определить сильнейшего в дивизионе на данный момент. Дэниэл же заявил, что готов к этому вызову и намерен шокировать мир.







