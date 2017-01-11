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Кадыров проклял Сталина и поблагодарил Хрущева

11 января 2017, 00:57

Ранее в начале 2016 года Кадыров в Instagram проклял Иосифа Сталина и Лаврентия Берию за операцию по депортации чеченцев и ингушей.


Рамзан Кадыров, выступая на торжественном собрании в День восстановления государственности чеченского народа, проклял Иосифа Сталина за приказ о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году, сообщает РИА Новости.

По его словам, из-за депортации чеченский народ оказался "на краю пропасти", за что несет ответственность Сталин. "Да будет он навечно проклят!" — написал Кадыров в Instagram. Также он от имени чеченского народа выразил благодарность Хрущеву за возвращение чеченцев на родину.

По приказу Сталина 23 февраля 1944 года чеченский и ингушский народы были высланы в Среднюю Азию и Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия упразднена. Два народа провели в ссылке 13 лет и начали возвращаться домой после 9 января 1957 года, когда указом Хрущева их автономия была восстановлена, а ограничения на перемещение "спецпереселенцев" сняты.

Ранее в начале 2016 года Кадыров в Instagram проклял Иосифа Сталина и Лаврентия Берию за операцию по депортации чеченцев и ингушей.

Фото: РИА Новости. Саид Царнаев.

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