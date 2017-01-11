Поклонники и вдова Дэвида Боуи почтили его память в годовщину смерти
11 января 2017, 01:20
8 января Боуи исполнилось бы 70 лет.
Поклонники скончавшегося ровно год назад рок-музыканта Дэвида Боуи во вторник весь день приносили цветы, свечи, записки и фотографии к его дому на юге британской столицы, передает РИА Новости.
8 января Боуи исполнилось бы 70 лет, и в ознаменование этой даты в минувшее воскресенье вышла пластинка под названием No Plan с четырьмя записанными в 2015 году песнями, три из которых раньше известны не были, а четвертая – Lazarus – была включена в последний полный альбом музыканта Blackstar.
Вдова Боуи Иман в память о покойном во вторник разместила в социальной сети Instagram фотографию двойной радуги над нью-йоркскими небоскребами, сопроводив ее надписью "10 января, 2016 года. Небоскребы Нью-Йорка. Во веки веков. Любовь навсегда. Боуи навсегда".
Мария Табак.
Фото: AP Photo/ Ron Frehm.
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