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Поклонники и вдова Дэвида Боуи почтили его память в годовщину смерти

11 января 2017, 01:20

8 января Боуи исполнилось бы 70 лет.


Поклонники скончавшегося ровно год назад рок-музыканта Дэвида Боуи во вторник весь день приносили цветы, свечи, записки и фотографии к его дому на юге британской столицы, передает РИА Новости.

8 января Боуи исполнилось бы 70 лет, и в ознаменование этой даты в минувшее воскресенье вышла пластинка под названием No Plan с четырьмя записанными в 2015 году песнями, три из которых раньше известны не были, а четвертая – Lazarus – была включена в последний полный альбом музыканта Blackstar.

Вдова Боуи Иман в память о покойном во вторник разместила в социальной сети Instagram фотографию двойной радуги над нью-йоркскими небоскребами, сопроводив ее надписью "10 января, 2016 года. Небоскребы Нью-Йорка. Во веки веков. Любовь навсегда. Боуи навсегда".


Мария Табак.

Фото: AP Photo/ Ron Frehm.

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